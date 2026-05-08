Umuh Muchtar Bicara soal Laga Persija vs Persib, Singgung Netralitas Wasit
jpnn.com, BANDUNG - Umuh Muchtar angkat suara jelang duel panas antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Manajer Persib itu meminta wasit yang memimpin pertandingan bersikap netral dan adil.
Persib akan menghadapi Persija di Stadion Stadion Segiri, Minggu (10/5). Laga ini diprediksi bertensi tinggi mengingat panasnya rival kedua tim.
Umuh mengaku kekhawatirannya bukan datang dari kesiapan tim, melainkan faktor non-teknis yang menurutnya kerap membayangi pertandingan besar.
Sosok yang akrab disapa Pak Haji ini menilai persoalan kepemimpinan wasit masih menjadi sorotan utama.
"Kalau besok ada kejadian lagi, wah luar biasa. Saya minta operator kompetisi tunjuk wasit yang netral, jujur, dan adil," ujar Umuh.
Menurut Umuh, pengalaman beberapa laga sebelumnya membuat kubu Persib tak bisa menutup mata.
Ia menyinggung laga kontra Dewa United FC yang masih membekas di benaknya karena merasa timnya dirugikan keputusan di lapangan.
Meski begitu, Umuh sempat memberi apresiasi terhadap wasit asal Jepang yang memimpin pertandingan sebelumnya. Menurutnya, kualitas pengadil asing tersebut jauh lebih menenangkan jalannya laga.
Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar menyampaikan kekhawatirannya jelang laga kontra Persija Jakarta. Ia berharap wasit yang memimpin laga netral dan adil.
