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Umuh Muchtar Bicara Target Persib di ACL Two, Tak Gentar Hadapi Lawan Berat

Umuh Muchtar Bicara Target Persib di ACL Two, Tak Gentar Hadapi Lawan Berat
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Mariano Peralta melakukan selebrasi setelah membobol gawang Manila Digger pada babak playoff AFC Champions League Two 2026/27. Foto: Persib.

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung tak mau cepat berpuas setelah mengamankan tiket ke fase grup AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027.

Maung Bandung mulai memasang target lebih tinggi. Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar mengatakan bahwa lulus ke fase grup hanya langkah awal.

Jika lawan yang menanti makin kuat, Persib juga dituntut menaikkan level permainan dan kekuatan skuad.

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"Enggak ada masalah. Walaupun lebih berat lawan, nanti Persib harus lebih tangguh lagi, begitu, kan," ujar Umuh.

Persib memastikan tempat di fase grup ACL Two setelah menundukkan Manila Digger dengan skor tipis 1-0 pada laga pendahuluan di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (31/8).

Kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Persib baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-89 melalui gol Mariano Peralta.

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Gol tersebut sekaligus menjadi tiket Maung Bandung untuk melanjutkan petualangan di panggung Asia.

Namun, fase grup akan menghadirkan ujian dengan level berbeda.

Bandung tidak mau cepat puas setelah mengamankan tiket ke fase grup AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027. Ada target lebih tinggi.

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