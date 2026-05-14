Umuh Muchtar Blak-blakan soal Peluang Juara Persib Bandung, Ada Syaratnya

jpnn.com - Persib Bandung memasuki periode paling menentukan di penghujung BRI Super League 2025/26.

Marc Klok dan kawan-kawan masih menyisakan dua pertandingan krusial yang akan menentukan nasib.

Persib dijadwalkan menghadapi dua laga tandang, masing-masing melawan PSM Makassar di Stadion B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026) dan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5/2026).

Manajer Persib Umuh Muchtar menegaskan agar tim tidak kehilangan fokus.

Menurut Umuh, laga melawan PSM dan Persijap memiliki arti yang sangat besar.

Hasil maksimal dari kedua pertandingan itu diyakini bisa menjadi penentu langkah Persib menuju target utama musim ini.

"Dua pertandingan ini wajib dimenangkan tanpa pengecualian."

"Kalau kami bisa membawa pulang tiga poin dari Makassar, peluang untuk menjadi juara akan sangat terbuka, bahkan bisa mencapai 90 persen," ucap sosok bos Persib itu.