Umuh Muchtar Bongkar Tekanan terhadap Persib saat Lawan Persija, Diprovokasi hingga Diteror Petasan

jpnn.com - Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta tak hanya menyulut tensi di lapangan, tetapi juga diwarnai sejumlah insiden yang disebut dialami skuad Maung Bandung sepanjang perjalanan pulang.

Komisaris sekaligus manajer Persib Umuh Muchtar mengungkap para pemain sempat mendapat provokasi hingga gangguan berupa ledakan petasan menjelang laga krusial tersebut.

Menurut Umuh, situasi memanas terjadi setelah Persib menang 2-1 atas Persija dalam duel sarat gengsi di Stadion Segiri, Samarinda.

Saat rombongan hendak kembali melalui Bandara Internasional SAMS Sepinggan, Balikpapan, sejumlah oknum suporter lawan disebut mendatangi area keberangkatan dan mencoba memancing keributan dengan pemain Persib.

"Di bandara kami diserang sama oknum The Jakmania yang mau naik pesawat ke Jakarta juga. Mereka dari gate 10 langsung ke gate 1 ramai-ramai," ungkap Umuh.

Dia menyebut suasana sempat tegang karena rombongan Persib terus mendapat provokasi di area keberangkatan. Beruntung, aparat keamanan bergerak cepat sehingga situasi tidak sampai lepas kendali.

Tak hanya itu, Umuh juga mengungkap aksi provokasi sudah dirasakan para pemain Persib sebelum memasuki area bandara. Dua pemain muda Persib, Beckham Putra dan Kakang Rudianto, disebut sempat mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari oknum suporter lawan.

"Waktu masih di ruang makan sebelum masuk bandara, Beckham dan Kakang diprovokasi. Akhirnya mereka melawan. Namun, situasi bisa terkendali karena banyak Bobotoh juga yang mendukung di sana," katanya.