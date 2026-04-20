Umuh Muchtar Minta Persib Wajib Menang 6 Laga, Demi Amankan Gelar Juara

jpnn.com, JAKARTA - Perebutan gelar juara Super League 2025/2026 makin panas. Komisaris Persib Bandung, Umuh Muchtar, meminta Maung Bandung wajib menyapu bersih hampir semua laga sisa.

"Minimal enam kemenangan dari tujuh pertandingan," tegas Umuh.

Pernyataan itu bukan tanpa alasan. Posisi Persib di puncak kini mulai goyah setelah terus ditempel ketat oleh Borneo FC Samarinda.

Dengan selisih hanya satu poin, tekanan terhadap Persib meningkat drastis, membuat setiap pertandingan jadi krusial.

Umuh menegaskan tak ada lagi ruang untuk kehilangan poin jika ingin mengamankan gelar.

Menurutnya, target tersebut adalah harga mati jika Persib ingin tetap berada di jalur juara. Apalagi di tengah persaingan ketat yang juga melibatkan Persija Jakarta.

Dia juga mengingatkan kunci untuk mencapai target itu bukan hanya kualitas, tetapi konsistensi dan fokus penuh di setiap laga.

“Saya pesan ke semua pemain harus konsentrasi dan punya keinginan kuat untuk menang di setiap pertandingan sampai akhir musim.” ucapnya.