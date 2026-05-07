Umuh Muchtar Sebut Duel Persija Kontra Persib Final Sesungguhnya

Skuad Persib Bandung berfoto bersama seusai menerima dukungan langsung dari Bobotoh yang datang ke stadion menjelang duel big match melawan Persija Jakarta, Kamis (7/5). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar mengatakan duel Persija Jakarta vs Persib Bandung pada big match pekan ke-32 BRI Super League 2025/2026, merupakan final yang sesungguhnya.

Menurut Umum, bila Persib menang melawan Persija maka itu akan meningkatkan kepercayaan diri tim menjelang berakhirnya musim ini.

Setelah melawan Macan Kemayoran, Persib masih harus menghadapi PSM Makassar dan Persijap Jepara.

Apabila tiga laga sisa itu bisa dimenangkan Persib, maka gelar juara dipastikan kembali diraih Maung Bandung.

"Yang paling penting besok dengan Persija dahulu menang. Saya itu fokus dengan semua pemain, saya minta kepada mereka, “kamu tidak ada yang harus diragukan, tidak ada yang harus kita takutkan”,” kata Umuh saat ditemui di Bandung, Kamis (7/5).

Umuh mengatakan bahwa Persib Bandung sempat percaya diri bisa bermain di Jakarta untuk menantang Persija.

Namun, hal itu pupus. Dengan alasan pengamanan, venue pertandingan dipindahkan ke luar Pulau Jawa.

Seperti diketahui, laga Persija vs Persib akan digelar di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur,  Minggu (10/5) kick-off pukul 15.30 WIB, tanpa kehadiran Bobotoh.

