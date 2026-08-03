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Umuh Muchtar Tak Kaget Persib Hadapi Persija, Sudah Diprediksi Sejak Awal

Umuh Muchtar Tak Kaget Persib Hadapi Persija, Sudah Diprediksi Sejak Awal
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Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar, mengaku sama sekali tidak terkejut dengan kepastian Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta pada babak semifinal Piala Presiden 2026.

Dia mengaku sudah memprediksi duel klasik tersebut bakal terjadi.

Menurut Umuh, meski Persija sempat mengawali turnamen dengan hasil kurang memuaskan, dia percaya Macan Kemayoran memiliki tekad besar untuk bangkit demi mengamankan tiket ke empat besar dan menantang Persib.

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"Saya sudah bilang, walaupun Persija kalah di pertandingan pertama, saya yakin akhirnya akan berhadapan dengan Persija. Saya sudah memprediksi itu karena Persija juga akan melakukan segala cara untuk bisa menang," ujar Umuh.

Selain menyoroti lawan yang akan dihadapi Persib, Umuh juga melihat penunjukan Bali sebagai lokasi semifinal memberi keuntungan bagi timnya.

Pasalnya, tim asuhan Igor Tolic itu bisa melanjutkan program pemusatan latihan tanpa harus kembali ke Bandung.

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"Lebih bagus karena Persib bisa terus menjalani training camp di sana. Mess tim juga ada di Bali, jadi tidak perlu bolak-balik," katanya.

Meski begitu, Umuh mengingatkan panitia pelaksana agar memberikan perhatian penuh terhadap aspek keamanan.

Komisaris Persib Bandung Umuh Muchtar tidak kaget timnya bertemu Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Dia sudah memprediksinya sejak awal.

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