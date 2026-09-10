Umuh Muchtar Ungkap Kekhawatiran Menjelang Persija vs Persib di GBK

jpnn.com - Persib Bandung akan menjalani duel panas melawan Persija Jakarta pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu (12/9/2026).

Jelang pertandingan bertajuk El Clasico Indonesia tersebut, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Umuh Muchtar kembali mengimbau Bobotoh untuk tidak datang ke SUGBK.

Umuh meminta Bobotoh mematuhi aturan dan tidak nekat menyaksikan pertandingan Persija vs Persib secara langsung di stadion.

Imbauan tersebut disampaikan Umuh dengan mempertimbangkan tingginya rivalitas kedua tim.

Menurutnya, laga Persib di Jakarta kerap menimbulkan insiden yang berujung pada korban.

"Iya, ini berulang, kejadian-kejadian yang telah terjadi bukan satu-dua kali. Tiap pertandingan Persib-Persija, main di Jakarta pasti ada korban," kata Umuh di Kabupaten Sumedang, Kamis (10/9).

Dia juga menyinggung sejumlah insiden yang terjadi dalam pertandingan Persib di wilayah sekitar Jakarta, termasuk Bekasi.

"Di sini pun juga ada korban, walaupun tidak dengan Jakarta. Kemarin kami ada pertandingan-pertandingan, ya, di daerah pinggiran terutama di Bekasi, ada korban," ujarnya.