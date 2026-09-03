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Umuh Muchtar: Yang Penting Persib Dapat Tiga Poin

Umuh Muchtar: Yang Penting Persib Dapat Tiga Poin
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Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, Umuh Muchtar. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG – Persib Bandung akan menjamu PSM Makassar pada laga perdana Super League 2026/2027, Minggu (6/9).

Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar memastikan timnya menggunakan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, untuk menjamu PSM Makassar.

Umuh mengatakan penggunaan Stadion GBLA menjadi pilihan setelah Persib tidak diperkenankan menggunakan Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, yang memasuki masa pemeliharaan rumput untuk persiapan FIFA ASEAN Cup 2026.

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“Walaupun GBLA belum 100 persen, ya, tetapi karena di Si Jalak Harupat sudah tidak boleh dipakai, nanti kita main di sini di GBLA. Mudah-mudahan semuanya lancar dan tidak ada masalah. Yang penting Persib dapat tiga poin,” kata Umuh di Bandung, Kamis.

Menurut dia, Persib menargetkan kemenangan pada pertandingan perdana tersebut meskipun kondisi Stadion GBLA masih dalam tahap penyempurnaan.

Umuh mengatakan dirinya akan memberikan motivasi kepada para pemain sebelum menghadapi PSM Makassar.

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Dia berharap seluruh pemain dapat menjaga fokus dan bekerja keras untuk meraih tiga poin.

“Insyallah kalau lihat pemain-pemain sekarang. Walaupun tadi pun juga jangan dikatakan main bagus, main bagus, tetapi kalau belum waktunya dan kita pun juga kalau bukan rezekinya, kan juga bisa bahaya,” katanya.

Persib menargetkan kemenangan pada pertandingan perdana Super League 2026/2027, meskipun kondisi Stadion GBLA masih dalam tahap penyempurnaan.

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