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Umumkan Kehamilan, Fanny Ghassani: Alhamdulillah, Setelah Penantian Selama 9 Tahun

Umumkan Kehamilan, Fanny Ghassani: Alhamdulillah, Setelah Penantian Selama 9 Tahun
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Aktris Fanny Ghasani kembali berakting di layar lebar melalui film Sebelum 7 Hari. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com - Kabar bahagia datang dari Fanny Ghassani. Dia akhirnya mengumumkan kabar kehamilannya anak pertamanya dengan suami, Erwan Agustian Priyambudi.

Kabar itu dibagikan langsung oleh Fanny Ghassani melalui akunnya di Instagram.

Dalam unggahannya itu, dia membagikan fotonya bersama sang suami sambil menunjukkan foto usgnya.

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Perempuan 35 tahun itu lantas mengungkapkan rasa syukurnya. Dia mengaku telah momen ini selama sembilan tahun.

"Alhamdulillah. Setelah penantian selama 9 tahun akhirnya doa kami terkabulkan," ujar Fanny Ghassani melalui akunnya di Instagram, dikutip Kamis (4/11).

Pemain film Sebelum 7 Hari itu lantas memohon doa agar dirinya dan sang calon bayi diberikan kesehatan.

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Dia juga memohon doa agar diberikan kelancaran hingga proses persalinan nanti.

"Mohon doanya agar kami diberikan kesehatan dan kelancaran dalam prosesnya ya teman-teman," ucap Fanny Ghassani.

Kabar bahagia datang dari Fanny Ghassani. Dia akhirnya mengumumkan kabar kehamilannya anak pertamanya.

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