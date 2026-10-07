Umumkan Keluar dari Govinda, Irfan: Saya akan Terus Bermusik

jpnn.com, JAKARTA - -Vokalis Govinda, Muhammad Irfan mendadak menyampaikan sebuah pengumuman mengejutkan.

Melalui akun miliknya di Instagram, Irfan mengumumkan bahwa dirinya telah mengundurkan diri dari grup musik Govinda.

Dalam pernyataannya, dia menyebut keputusan untuk berpisah diambil secara sadar oleh dirinya bersama teman-temannya dalam Govinda.

“Saya secara resmi mengundurkan diri dari Govinda Band. Band yang telah berjalan hampir 18 tahun bersama. Saat ini, kami secara sadar untuk memilih jalan yang berbeda,” tulis Irfan, Selasa (6/10).

Pelantun Siapa Yang Pantas itu mengatakan dirinya dan personel Govinda kini memilih jalan masing-masing.

Irfan mengungkapkan rasa terima kasih kepada Govinda atas kebersamaan yang telah dilalui selama hampir 18 tahun.

Menurutnya, banyak cerita, pencapaian, serta kenangan baik yang tercipta selama berada dalam grup musik tersebut.

“Teruntuk Govinda, dari hati saya yang paling dalam, terima kasih atas kesempatan bersama selama ini,” jelasnya.