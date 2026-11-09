Asalamualaikum... Giring Pamit dari PSI, soal Alasannya Silakan Simak Sendiri

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha mengungkapkan bahwa dirinya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang selama ini menaunginya.

Politikus berlatar belakang penyanyi itu mengumumkan keputusan politiknya tersebut melalui akunnya di Instagram, Senin (9/11/2026).

Mantan vokalis band Nidji itu menuturkan keputusannya pamit dari PSI diambil setelah melalui proses pertimbangan pribadi yang cukup matang.

Baca Juga: Giring Ganesha Janji Ciptakan Lagu Khusus untuk Sekolah Rakyat

Dalam video yang diunggah di Instagram, Giring menceritakan kenangan tentang awal perjalanannya terjun ke dunia politik yang didasari oleh niat sederhana untuk menjadi pelayan publik serta membawa perbaikan nyata bagi Indonesia.

Perjalanan panjang tersebut, menurut Giring, telah memberikan banyak pelajaran hidup serta persahabatan yang berharga.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama kali terjun ke dunia politik, cita-cita saya sederhana, menjadi pelayan publik yang bisa membawa perbaikan nyata bagi Indonesia tercinta," tutur Giring dalam unggahan itu.

"Perjalanan ini memberikan begitu banyak pengalaman, persahabatan, dan juga pelajaran hidup yang sangat-sangat berharga," sambungnya.

Giring pun menceritakan kembali momen ketika dirinya dihubungi oleh Prabowo Subianto pada September 2024. Dalam pembicaraan itu, Prabowo sebagai presiden terpilih meminta Giring bergabung dan berjuang bersama di jajaran pemerintahan.