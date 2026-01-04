Umumkan Perceraian, Andhara Early: Terima Kasih untuk Semua Pelajaran

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas, Andhara Early dan Bugi Ramadhana mengumumkan telah memutuskan untuk bercerai.

Setelah 14 tahun bersama, keduanya menyampaikan kabar cerai melalui akun miliknya di Instagram pada 2 Januari 2026.

"Setelah 14 tahun membangun kehidupan, kami memutuskan untuk mengakhiri pernikahan dengan rasa saling menghormati,” ungkap Andhara Early.

Perempuan berusia 46 tahun itu menjelaskan, keputusan dirinya dan Bugi Ramadhana bercerai bukan sesuatu yang mudah.

Akan tetapi, Andhara Early percaya bahwa langkah tersebut merupakan pilihan yang terbaik untuk kedua pihak.

"Terkadang, perjalanan bersama berakhir sebelum garis finish. Tapi kami memilih untuk melihatnya bukan sebagai kegagalan, tetapi sebagai bab yang telah ditulis dengan sepenuh hati, dan kini tiba waktunya untuk bab baru,” jelas presenter kondang tersebut.

Meski begitu, Andhara Early memastikan dirinya dan Bugi Ramadhana memutuskan berpisah secara baik-baik.

Pasangan yang menikah pada 11 September 2011 itu pun sepakat untuk membesarkan buah hati secara bersama.