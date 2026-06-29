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Umumkan Private Placement Rp 29,9 Miliar, PT MUTU Siap Berakselerasi Lebih Cepat

Umumkan Private Placement Rp 29,9 Miliar, PT MUTU Siap Berakselerasi Lebih Cepat
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Investor dan narasumber bersama jajaran PT Mutuagung Lestari Tbk. (MUTU) saat konferensi pers terkait penyampaian pelaksanaan Private Placement MUTU International di Jakarta, Senin (29/6/2026). Foto: Friederich Batari/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) melalui keterbukaan informasi yang diunggah pada 19 Juni 2026 Pukul 17.00 WIB, mengungkapkan nama-nama investor yang mengambil bagian dalam aksi korporasi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih  Dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Dalam aksi ini, emiten jasa pengujian laboratorium dan sertifikasi ini berencana menerbitkan sebanyak 309.278.300 saham baru.

Nilai  pelaksanaan ditetapkan sebesar Rp 97 per saham, sehingga total dana segar yang dikumpulkan  perseroan mencapai Rp29.999.995.100 atau sekitar Rp29,9 miliar.

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PT Samala Serasi Utama menjadi pemegang porsi terbesar dengan menyerap 103.092.700 saham.

Sementara itu, PT Bumi Hijau Sedaya menyerap sebanyak 41.237.100 saham.

Interra Resources Limited — perusahaan energy & resources yang tercatat di Bursa Singapura (SGX) — berinvestasi di MUTU melalui anak usahanya di Indonesia.

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Mereka mempercayakan MUTU untuk mengembangkan platform keberlanjutan/renewables mereka —validasi dari pemain regional yang kredibel. PT Samala Serasi Utama merupakan kemitraan antara Sandiaga Salahuddin Uno dan Roestandi Tsamanov.

Sandiaga Uno dikenal sebagai investor dan wirausahawan senior dengan rekam jejak investasi yang kuat, antara lain melalui Saratoga pada Adaro dan Merdeka Copper Gold.

Aksi Private Placement ini mencerminkan keyakinan yang semakin kuat terhadap prospek pertumbuhan Perseroan dan memvalidasi arah strategis jangka panjang MUTU.

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