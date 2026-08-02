menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Unai Emery Angkat Topi untuk Indonesia All Star, Aston Villa Dipaksa Bekerja Keras

Unai Emery Angkat Topi untuk Indonesia All Star, Aston Villa Dipaksa Bekerja Keras

Unai Emery Angkat Topi untuk Indonesia All Star, Aston Villa Dipaksa Bekerja Keras
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Aston Villa, Ross Barkley saat berlaga pada pramusim 2026 melawan Indonesia All Star di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Sabtu (1/8). Foto: Facebook/Aston Villa FC

jpnn.com - Aston Villa meraih kemenangan pada laga pramusim 2026 saat menghadapi Indonesia All Star.

Bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Sabtu (1/8/2026), tim berjuluk The Villains itu menang dengan skor 3-1.

Gol kemenangan juara UEFA Europa League 2025/26 tersebut dicetak Emiliano Buendia pada menit ketiga, Ross Barkley (45'), dan Brian Madjo (58').

Baca Juga:

Pelatih Aston Villa Unai Emery mengaku senang dengan lawatan timnya ke Indonesia.

Menurutnya, anak asuhnya harus bekerja keras untuk meraih kemenangan karena Indonesia All Star mampu bertahan dengan disiplin sepanjang pertandingan.

"Pertandingan berlangsung sengit dan kami berusaha memberikan waktu bermain sekitar 45 menit kepada setiap pemain."

Baca Juga:

"Kami mendapatkan ritme permainan yang kami butuhkan dan lawan juga menunjukkan kualitas mereka. Mereka memainkan sepak bola yang bagus dari segi taktis serta bertahan dengan sangat baik," ujar Emery.

Kemenangan atas Indonesia All Star menjadi yang pertama bagi Aston Villa pada rangkaian pramusim 2026.

Pelatih Aston Villa, Unai Emery mengaku puas seusai anak asuhannya mengalahkan tim Indonesia All Star pada laga pramusim 2026, Sabtu (1/8)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI