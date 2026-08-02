Unai Emery Angkat Topi untuk Indonesia All Star, Aston Villa Dipaksa Bekerja Keras
jpnn.com - Aston Villa meraih kemenangan pada laga pramusim 2026 saat menghadapi Indonesia All Star.
Bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Sabtu (1/8/2026), tim berjuluk The Villains itu menang dengan skor 3-1.
Gol kemenangan juara UEFA Europa League 2025/26 tersebut dicetak Emiliano Buendia pada menit ketiga, Ross Barkley (45'), dan Brian Madjo (58').
Pelatih Aston Villa Unai Emery mengaku senang dengan lawatan timnya ke Indonesia.
Menurutnya, anak asuhnya harus bekerja keras untuk meraih kemenangan karena Indonesia All Star mampu bertahan dengan disiplin sepanjang pertandingan.
"Pertandingan berlangsung sengit dan kami berusaha memberikan waktu bermain sekitar 45 menit kepada setiap pemain."
"Kami mendapatkan ritme permainan yang kami butuhkan dan lawan juga menunjukkan kualitas mereka. Mereka memainkan sepak bola yang bagus dari segi taktis serta bertahan dengan sangat baik," ujar Emery.
Kemenangan atas Indonesia All Star menjadi yang pertama bagi Aston Villa pada rangkaian pramusim 2026.
Pelatih Aston Villa, Unai Emery mengaku puas seusai anak asuhannya mengalahkan tim Indonesia All Star pada laga pramusim 2026, Sabtu (1/8)
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