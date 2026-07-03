Unai Simon Ternyata Jadi Rahasia Spanyol Belum Kebobolan di Piala Dunia 2026

jpnn.com - Spanyol mencetak rekor fantastis di Piala Dunia 2026.

Hingga babak 32 besar, La Roja masih belum sekalipun kebobolan.

Terkini, jala gawang Spanyol tetap aman seusai menang 3-0 atas Austria di Los Angeles Stadium, California, Jumat (3/7/2026) dini hari WIB.

Pertahanan Spanyol di laga ini patut diacungi jempol. Duet Aymeric Laporte dan Pau Cubarsi sukses meredam setiap ancaman yang dibangun Austria.

Di bawah mistar, Unai Simon juga kembali menunjukkan performa impresif dengan mencatatkan clean sheet keempat secara beruntun di Piala Dunia 2026.

Pelatih Spanyol Luis de la Fuente memberikan apresiasi atas penampilan penjaga gawang kelahiran 11 Juni 1997 itu.

Menurutnya, Simon memang berperan penting, tetapi catatan tanpa kebobolan itu merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemain.

"Unai Simon memainkan peran sangat besar di laga lawan Austria. Namun, ini bukan tentang satu pemain, tetapi mengenai keseluruhan dalam menjaga pertahanan,” ujar manajer kelahiran 21 Juni 1961 itu.