Unai Simon Ternyata Jadi Rahasia Spanyol Belum Kebobolan di Piala Dunia 2026
jpnn.com - Spanyol mencetak rekor fantastis di Piala Dunia 2026.
Hingga babak 32 besar, La Roja masih belum sekalipun kebobolan.
Terkini, jala gawang Spanyol tetap aman seusai menang 3-0 atas Austria di Los Angeles Stadium, California, Jumat (3/7/2026) dini hari WIB.
Pertahanan Spanyol di laga ini patut diacungi jempol. Duet Aymeric Laporte dan Pau Cubarsi sukses meredam setiap ancaman yang dibangun Austria.
Di bawah mistar, Unai Simon juga kembali menunjukkan performa impresif dengan mencatatkan clean sheet keempat secara beruntun di Piala Dunia 2026.
Pelatih Spanyol Luis de la Fuente memberikan apresiasi atas penampilan penjaga gawang kelahiran 11 Juni 1997 itu.
Menurutnya, Simon memang berperan penting, tetapi catatan tanpa kebobolan itu merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemain.
"Unai Simon memainkan peran sangat besar di laga lawan Austria. Namun, ini bukan tentang satu pemain, tetapi mengenai keseluruhan dalam menjaga pertahanan,” ujar manajer kelahiran 21 Juni 1961 itu.
Unai Simon jadi aktor protagonis di balik solidnya gawang Spanyol yang sejauh ini masih belum kebobolan pada Piala Dunia 2026
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gol Josko Gvardiol ke Gawang Portugal tak Diakui, Kroasia Pertanyakan Keputusan Wasit
- Cristiano Ronaldo: Kemenangan Ini untuk Kami, Diogo Jota, dan Rakyat Portugal
- Portugal vs Spanyol di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026, Final Kepagian?
- Lionel Messi Menggendong Argentina? Scaloni Beri Penjelasan
- Hasil Piala Dunia 2026: Swiss Vs Aljazair Diwarnai 2 Gol yang Tak Terduga
- Piala Dunia 2026: Ramai Isu Argentina Dibantu Wasit, Scaloni: Jangan Percaya Media Sosial