Undangan Bukber Ada 36, Ramadan Cuma 30, Repot

Undangan Bukber Ada 36, Ramadan Cuma 30, Repot

Undangan Bukber Ada 36, Ramadan Cuma 30, Repot
Ustaz Nuzul Dzikri. Foto: tangkapan layar YouTube

jpnn.com - USTAZ Nuzul Dzikri menyiarkan bahwa berbuka bersama atau bukber Ramadan itu boleh saja, tetapi harus proporsional.

Jangan sampai bukber membuat ibadah utama ditinggal.

Magrib, Tarawih, dan Isya ialah ibadah utama yang rentan ditinggal saat bukber.

"Jangan sampai melalaikan diri dari ibadah," tutur Ustaz Nuzul.

"Jangan semua undangan dipenuhi. Ada orang (punya) undangan 36, padahal Ramadan maksimum 30, terus bagaimana, kan repot. Diatur. Jangan lama-lama," kata Ustaz Nuzul.

Selengkapnya, klik IG di atas. (ig/jpnn)

Bukber Ramadan semangat, tetapi magrib enggak salat. Tarawih? Isya? Aduh, jangan sampai melalaikan ibadah.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

