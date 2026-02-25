Undangan Pernikahan Tersebar, Virgoun Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Virgoun memberi tanggapan setelah undangan pernikahannya dengan Lindi Fitriyana tersebar di media sosial.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia memberi sindiran untuk pihak yang menyebarkan undangan tersebut.

Siapa pun yang bocorin (pernikahan gue) ke media, gue doain panjang umur. Yang panjaaaaaaang. Jadi nanti pas kiamat orang-orang pada mati dia hidup aja terus sambil celingak-celinguk sendirian," ungkap Virgoun.

Virgoun dikabarkan akan menikah dengan selebritas bernama Lindi Fitriyana pada Kamis (26/2).

Kabar bahagia tersebut bahkan telah dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Dua, H. Dani Nur Ali.

Dia membenarkan bahwa Virgoun melakukan pendaftaran pernikahan pada 12 Februari 2026 lalu.

"Perihal yang ditanyakan kepada kami mengenai pencatatan pernikahan Saudara Virgoun Teguh Putra dan Saudari Lindi, alhamdulillah sesuai dengan daftar online yang kami terima dari kedua calon pengantin tanggal 12 Februari 2026," ungkap Dani Nur Ali.

Menurutnya, Virgoun dan Lindi Fitriyana telah melengkapi segala dokumen yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan. Adapun dokumen tersebut sudah diterima oleh pihak KUA Kelapa Dua.