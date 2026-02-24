Undian 32 Besar All England 2026 Tidak Bersahabat bagi Ganda Putra Indonesia

menu
Pasangan Raymond Indra/Nikolaus Joaquin saat berlaga pada ajang Australia Open 2025. Foto: Humas PP PBSI

jpnn.com - Hasil undian babak 32 besar All England 2026 tidak begitu bersahabat bagi wakil Indonesia di sektor ganda putra.

Pasangan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berpotensi bertemu juniornya, Raymond Indra/Nikolaus Joaquin pada babak 16 besar.

Namun, sebelum itu, Fajar/Fikri akan menghadapi ganda Malaysia, Ong Yew Sin/Teo Ee Yi di babak pertama.

Adapun Raymond/Joaquin melawan wakil Korea Kang Min-hyuk/Ki Dong-ju.

Undian lainnya di sektor ganda putra menempatkan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat melawan ganda putra Taiwan Liu Kuang Heng/Yang Po Han.

Pasangan lainnya yakni Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana menghadapi Lee Jhe Huei/Yang Po Hsuan dari Taiwan.

Sementara itu, pasangan non-Pelatnas Cipayung yaitu Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani akan jumpa wakil Prancis Christo Popov/Toma Junior Popov.

Rencananya, All England 2026 akan digelar di Utilita Arena, Birmingham, Selasa (3/3/2026) mendatang.

