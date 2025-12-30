Undian ACL 2: Adam Alis Sertakan Doa untuk Langkah Persib Bandung

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Adam Alis berharap calon lawan yang akan dihadapi timnya pada babak 16 besar AFC Champions League Two (ACL Two) memiliki jarak tempuh yang tidak terlalu jauh dari Indonesia.

Persib sebagai satu-satunya wakil Indonesia di kompetisi tersebut, akan menjalani proses undian babak gugur ACL Two yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Selasa (30/12/2025) pukul 14.00 WIB.

Terdapat tiga klub yang berpeluang menjadi lawan Persib, yakni Cong An Ha Noi asal Vietnam, Ratchaburi FC (Thailand), serta Pohang Steelers (Korea).

Adam menuturkan dirinya bersama rekan-rekan setim menyambut momen tersebut dengan antusias. Dia menilai seluruh calon lawan memiliki kualitas yang baik dan layak berada di fase gugur kompetisi Asia.

"Untuk harapan drawing yang pasti semua tim bagus, ya," kata Adam ditemui di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Meski demikian, eks pemain Borneo FC itu mengaku memiliki harapan tersendiri terkait jarak perjalanan yang harus ditempuh Persib.

Menurutnya, faktor jarak cukup berpengaruh terhadap kondisi fisik pemain, terutama di tengah padatnya jadwal kompetisi domestik.

Adam berharap Persib bisa mendapatkan lawan yang lokasinya tidak terlalu jauh agar tim dapat menjaga kebugaran secara optimal.