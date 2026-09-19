Undian Asian Games 2026 Bikin Jonatan Christie Siaga, Ada Lawan yang Dibidik
jpnn.com - Jonatan Christie sudah mulai menyiapkan langkah menghadapi persaingan beregu putra Asian Games 2026.
Proses pengundian beregu putra dan beregu putri telah berlangsung pada Sabtu (19/9/2026) pagi di Ichinomiya City Municipal Gymnasium.
Tim putra Indonesia tidak perlu melewati babak 16 besar karena berstatus unggulan pertama.
Perjuangan Tim Putra Indonesia di Asian Games 2026
Skuad Garuda akan menghadapi pemenang duel Malaysia kontra Mongolia di perempat final.
Jojo -sapaan Jonatan- pun mulai mengumpulkan informasi soal lawan Indonesia.
"Saya ingin terlebih dahulu menyelesaikan apa yang ada di depan mata," ucapnya.
"Kalau nantinya Malaysia menjadi lawan, saya sudah mulai menyiapkan diri dengan mempelajari pemain-pemain tunggal mereka."
Ada Skenario yang Harus Disiapkan
Jonatan Christie juga akan membicarakan berbagai kemungkinan bersama tim pelatih.
Jonatan Christie sudah mulai menyiapkan langkah menghadapi persaingan beregu putra Asian Games 2026.
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