Undian IBL All Indonesian Cup 2026: Satria Muda Bandung Terhindar dari Pelita Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Ajang IBL All Indonesian Cup 2026 tidak mempertemukan Satria Muda Bandung dan Pelita Jaya di babak fase grup.

Satria Muda yang berstatus juara bertahan tergabung di Grup A bersama Bogor Hornbills, Pacific Caesar Surabaya, RANS Simba Bogor, serta Rajawali Medan.

Adapun Pelita Jaya yang ada di Grup B bersama Dewa United Banten, Hangtuah Jakarta, Satya Wacana Salatiga, dan Kesatria Bengawan Solo.

Wajar pada awalnya pubiik banyak mengira Satria Muda dan Pelita Jaya akan satu grup.

Pada edisi 2025 tercatat Pelita Jaya harus puas menjadi semifinalis seusai kalah dari Dewa United Banten.

Adapun untuk Satria Muda Bandung menjadi juara setelah mengalahkan Dewa United dua gim langsung 76-67, dan 65-55.

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Nantinya dua tim teratas di babak fase grup berhak tampil di babak semifinal.

Adapun pada partai final rencananya akan menampilkan best of three series.