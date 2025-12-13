Undian Panas BWF World Tour Finals 2025: Jalan Terjal Wakil Indonesia

jpnn.com - Jalan terjal akan dilalui wakil Indonesia yang berhasil lolos ke ajang BWF World Tour Finals 2025.

Indonesia sendiri menempatkan lima wakilnya pada ajang prestise penutup tahun itu.

Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025

Mereka yang dimaksud ialah Jonatan Christie dari sektor tunggal putra, Putri Kusuma Wardani (tunggal putri), Fajar Alfian/M. Shohibul Fikri dan Sabar Karyaman Gutama/M. Reza Pahlevi Isfahani (ganda putra), serta Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta N. Pasaribu (ganda campuran).

Berdasarkan hasil undian, Jonatan Christie tergabung di Grup A bersama Kunlavut Vitidsarn (Thailand), Anders Antonsen (Denmark), dan Christo Popov (Prancis).

Sementara itu, Putri Kusuma Wardani juga masuk ke dalam grup yang tak kalah sengit.

Pemain yang karib disapa Putri KW itu akan bersaing dengan An Se Young (Korea), Akane Yamaguchi (Jepang), dan Tomoka Miyazaki (Jepang) di Grup A.

Ketiga nama tersebut bukan lawan asing bagi Putri KW. Rekam jejak pertemuan sebelumnya menunjukkan bahwa mereka kerap menjadi batu sandungan bagi pebulu tangkis kelahiran Tengerang itu.

Sementara itu, sektor ganda putra menempatkan wakil Indonesia di dua grup berbeda.