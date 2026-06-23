Undian Program BOOM Periode 1: 25 Yamaha Lexi Dibagikan Untuk Mitra Ojol

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga menyerahkan hadiah Program Berkah Ojek Online MyPertamina (BOOM) Periode 1 berupa 25 unit Yamaha Lexi 155 di SPBU COCO MT Haryono, Jakarta Timur, Selasa (23/6).

Sebanyak 11 pemenang yang berdomisili di DKI Jakarta hadir menerima hadiah secara langsung pada seremoni penyerahan hadiah Periode 1.

Sedangkan 14 pemenang Periode 1 lainnya yang berdomisili di luar DKI Jakarta menerima penyerahan hadiah oleh perwakilan Pertamina sesuai domisili masing-masing.

Program BOOM merupakan bentuk apresiasi Pertamina Patra Niaga kepada para mitra pengemudi ojek online yang setia menggunakan Pertamax Series melalui aplikasi MyPertamina dalam aktivitas sehari-hari.

Program yang berlangsung secara nasional mulai 1 Februari hingga 31 Oktober 2026 ini menyediakan hadiah total 100 unit sepeda motor yang dibagikan dalam tiga periode pengundian.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan para mitra pengemudi ojek online memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menjadi pelanggan setia Pertamina.

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"Mitra pengemudi ojek online merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena setiap hari membantu menjaga mobilitas, mengantarkan penumpang, makanan, maupun paket ke berbagai tujuan. Melalui Program BOOM, kami ingin memberikan apresiasi kepada para mitra yang telah mempercayakan kebutuhan energinya kepada Pertamina serta memanfaatkan ekosistem digital MyPertamina dalam aktivitas sehari-hari," ujar Kitty.

Program BOOM diperuntukkan bagi pengemudi ojek online roda dua dari berbagai platform seperti Gojek, Grab, Maxim, dan InDrive.