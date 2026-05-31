Unggah Foto Pernikahannya Dengan Tsaqib, Adhisty Zara: Akhirnya...

jpnn.com - Aktris Adhisty Zara membagikan kabar bahagia mengenai kehidupan asmaranya.

Melalui akunnya di Instagram, dia mengumumkan pernikahannya dengan kekasihnya, Tsaqib.

Dalam unggahan bersama di akun Instagram pribadi mereka, Zara dan Tsaqib membagikan momen sakral tersebut.

Dalam unggahan kolaborasi yang terdiri dari 11 foto itu, eks personel JKT48 tersebut memperlihatkan rangkaian prosesi akad nikah yang berlangsung khidmat.

Baik Zara maupun Tsaqib kompak memakai busana putih dalam prosesi akad nikah mereka.

Dalan unggahan itu, mereka juga membagikan momen sungkeman kepada orang tua, buku nikah, hingga foto bersama keluarga besar dari kedua belah pihak.

Melalui kolom keterangan, pemain film Dua Garis Biru itu lantas mengekspresikan rasa lega karena akhirnya bisa membagikan kabar bahagia tersebut kepada publik.

"Akhirnya bisa berbagi kabar bahagia yang selama ini kami jalani berdua," tulis Adhisty Zara melalui akunnya di Instagram, dikutip Minggu (31/5).