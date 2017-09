Unggah Video Panas di Kelab Malam, Depe Diminta Tobat

Dewi Perssik. Foto dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik memang kerap tampil seksi saat manggung.

Bahkan, sebagian orang menilai goyangan wanita karib disapa Depe itu terlalu hot dan vulgar.

Tak heran, aksi perempuan kelahiran 16 Desember 1985 itu kerap mendapat kritikan dari warganet.

Seperti terlihat pada video unggahannya di Instagram, baru-baru ini.

Pemilik julukan goyang gergaji itu memamerkan goyangan sesksi di atas panggung sebuah kelab malam.

Pada video itu, dia tampak menggoyang-goyangkan pinggul dan bokong seksinya.

"Pecahhh kalian malam ini, thanks for joining with me," tulis Depe sebagai keterangan video yang diunggahnya.

Alhasil, komentar nyinyir dari warganet pun langsung membanjiri Instagram Depe.