Unggahan Penuh Hari di Hari Ulang Tahun Vidi Aldiano, Sheila Dara: Thank You

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Sheila Dara membagikan potret kebersamaannya dengan mendiang suaminya, Vidi Aldiano.

Unggahan itu dibagikan oleh bintang film Sore: Istri Dari Masa Depan tersebut tepat di hari ulang tahun sang suami, Minggu (29/3).

Adapun unggahan itu sekaligus menjadi momen pertama Sheila Dara mengunggah kenangannya bersama sang suami, semenjak Vidi Aldiano meninggal dunia pada 7 Maret 2026.

Lewat unggahannya tersebut di Instagram, perempuan 33 tahun itu membagikan 20 foto yang berisikan potret kebersamaannya dengan Vidi Aldiano dalam berbagai momen.

Sheila Dara turut menuliskan pesan manis serta ungkapan rasa terima kasihnya atas waktu yang telah mereka lalui bersama selama ini.

"Terima kasih telah mengisi 11 tahun terakhir (wow 1/3 hidupku) dengan banyak kebahagiaan dan tawa. Perjalanan yang menyenangkan. 10/10 akan merekomendasikannya," ujar Sheila Dara dalam bahasa Inggris, melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (30/3).

Kakak ipar Nadin Amizah itu tak lupa mengucapkan selamat ulang tahun untuk mendiang suaminya tersebut.

Dia pun tetap menyisipkan ungkapan jenaka dalam tulisannya tersebut.