Unggul di Inovasi Bisnis, Pertamina Sabet Penghargaan Asia Pacific Stevie Awards 2025

jpnn.com, SEOUL - PT Pertamina (Persero) meraih dua penghargaan internasional di ajang Asia Pacific Stevie Awards 2025.

Apresiasi diberikan kepada Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini sebagai Most Innovative Leader of the Year – Silver.

Penghargaan lainnya yakni kategori Innovative Achievement in Finance – Bronze.

Penghargaan ini diterima di Seoul, Korea Selatan pada Selasa, 13 Mei 2025.

VP Investor Relations Pertamina Juferson V. Mangempis menyampaikan Pertamina terus berkomitmen mengembangkan inovasi termasuk di sektor finansial untuk meningkatkan competitiveness korporasi.

"Keberhasilan Pertamina mendapatkan Stevie Awards selama dua tahun berturut-turut mendemontrasikan kontribusi Pertamina dalam mengangkat nama Indonesia di Internasional, khususnya di wilayah Asia Pasifik,” kata Juferson V. Mangempis dalam keterangannya, Jumat (16/5).

Kategori Innovative Achivement in Finance menilai positif implementasi kebijakan keuangan Pertamina, yakni Liquidity Control Tower (LCT).

LCT merupakan kegiatan pengembangan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya keuangan melalui empat pilar, yaitu Cash Visibility, Cash Forecast, Cash Optimizer dan Payment Workflow.