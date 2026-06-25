Unggulan Baru Kesehatan Saluran Cerna, EMC Healthcare Luncurkan Digestive Center

jpnn.com, TANGERANG - EMC Healthcare resmi meluncurkan EMC Digestive Center (EMDIC) di RS EMC Alam Sutera.

Peluncuran tersebut sebagai New Center of Excellence yang menghadirkan layanan kesehatan pencernaan secara terpadu dan komprehensif.

EMDIC dirancang khusus mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu pusat untuk memberikan penanganan komprehensif masalah kesehatan saluran cerna mulai dari konsultasi spesialis, pemeriksaan diagnostik, endoskopi, kolonoskopi, tindakan terapeutik, bedah digestif, hingga layanan nutrisi dan rehabilitasi.

Baca Juga: Tingkatkan Metabolisme dengan Rutin Mengonsumsi 7 Makanan Ini

Pendekatan multidisiplin ini memungkinkan pasien memperoleh penanganan yang lebih efektif dan terkoordinasi.

Sebagai bagian dari EMTEK Group, EMC Healthcare memiliki komitmen tinggi untuk senantiasa mengikuti pesatnya perkembangan teknologi di bidang kedokteran.

EMC Healthcare mendukung para dokter untuk mengembangkan berbagai layanan unggulan baru termasuk di bidang digestive.

Baca Juga: 5 Minuman Sehat yang Ampuh Meningkatkan Kadar Hemoglobin

"Melalui EMDIC, kami ingin menghadirkan layanan kesehatan pencernaan yang terintegrasi, didukung oleh tim dokter multidisiplin, teknologi modern, serta standar pelayanan yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pasien. Kami berharap kehadiran EMDIC dapat membantu masyarakat memperoleh diagnosis lebih dini dan penanganan yang optimal,” ungkap Jusup Halimi, Presiden Direktur EMC Healthcare dalam keterangan resmi.

Menariknya lagi, EMDIC hadir di seluruh unit jaringan rumah sakit di bawah naungan EMC Healthcare.