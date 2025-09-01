menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Ungkap Akun Palsu Ahmad Sahroni, NasDem Minta Penegakan Hukum

Ungkap Akun Palsu Ahmad Sahroni, NasDem Minta Penegakan Hukum

Ungkap Akun Palsu Ahmad Sahroni, NasDem Minta Penegakan Hukum
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Politikus Partai NasDem Ahmad Sahroni Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor Bungtilu Laiskodat mengungkapkan akun dengan nama Sahroni Berdikari di X bukan milik legislator Ahmad Sahroni.

Hal tersebut disampaikannya melalui keterangan resmi pada awak media, Senin (1/9).

"Akun X bernama Sahroni Berdikari itu akun palsu," ungkap Viktor.

Baca Juga:

Menurutnya, aparat penegak hukum harus menindak pemilik akun palsu tersebut.

Sebab, akun itu diduga menyalahgunakan identitas Ahmad Sahroni.

"Mendukung langkah penegakan hukum yang diperlukan untuk menindak penyalahgunaan identitas dan penyebaran informasi palsu di ruang digital," ujarnya.

Baca Juga:

Selain itu, Viktor menyatakan segala informasi, opini, maupun pernyataan yang disampaikan melalui akun palsu tidak bisa dipertanggungjawabkan.

NasDem melihat konten dalam akun Sahroni Berdikari bermuatan provokasi, menyesatkan, dan menimbulkan keresahan publik.

Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor Bungtilu Laiskodat berharap aparat penegak hukum bisa menindak akun Sahroni Berdikari.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI