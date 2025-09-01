Ungkap Akun Palsu Ahmad Sahroni, NasDem Minta Penegakan Hukum
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor Bungtilu Laiskodat mengungkapkan akun dengan nama Sahroni Berdikari di X bukan milik legislator Ahmad Sahroni.
Hal tersebut disampaikannya melalui keterangan resmi pada awak media, Senin (1/9).
"Akun X bernama Sahroni Berdikari itu akun palsu," ungkap Viktor.
Menurutnya, aparat penegak hukum harus menindak pemilik akun palsu tersebut.
Sebab, akun itu diduga menyalahgunakan identitas Ahmad Sahroni.
"Mendukung langkah penegakan hukum yang diperlukan untuk menindak penyalahgunaan identitas dan penyebaran informasi palsu di ruang digital," ujarnya.
Selain itu, Viktor menyatakan segala informasi, opini, maupun pernyataan yang disampaikan melalui akun palsu tidak bisa dipertanggungjawabkan.
NasDem melihat konten dalam akun Sahroni Berdikari bermuatan provokasi, menyesatkan, dan menimbulkan keresahan publik.
Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor Bungtilu Laiskodat berharap aparat penegak hukum bisa menindak akun Sahroni Berdikari.
