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Ungkap Keinginan Sederhana, Ruben Onsu: Saya Ingin Main dan Mengobrol dengan Anak-Anak

Ungkap Keinginan Sederhana, Ruben Onsu: Saya Ingin Main dan Mengobrol dengan Anak-Anak
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Ruben Onsu. Foto: Instragram @ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah berbagai polemik yang menyeret keluarganya, Ruben Onsu mengaku memiliki satu harapan sederhana, yakni bertemu dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya.

Presenter ternama itu mengatakan komunikasi dengan anak-anak masih berjalan hingga saat ini meski belum berlangsung secara intens.

Menurut Ruben, dia masih berkomunikasi melalui pesan singkat dan sesekali saling bertukar kabar.

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Namun, yang paling diinginkannya saat ini adalah bertemu secara langsung dengan anak-anaknya tanpa kehadiran pihak lain.

Dia mengaku merindukan momen kebersamaan yang lebih intim agar bisa berbicara dari hati ke hati dengan anak-anaknya.

"Yang saya inginkan adalah bertemu sama anak-anak hanya saya dan anak-anak saya," kata Ruben, dkutip dari kanal HepiNews di YouTube, Minggu (14/6).

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Ruben menilai kondisi yang terjadi saat ini membutuhkan waktu dan kesabaran untuk bisa diselesaikan dengan baik.

Karena itu, ia memilih tidak terburu-buru mengambil langkah yang berpotensi memperkeruh keadaan.

Ruben Onsu mengaku hanya ingin bertemu dan menghabiskan waktu bersama anak-anaknya.

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