JPNN.com » Entertainment » Seleb » Ungkap Kejadian Tidak Terlupakan, Aldi Taher Sebut Vidi Aldiano Berhati Mulia

Aldi Taher dan Vidi Aldiano. Foto: Instagram/alditaher.official

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus penyanyi, Aldi Taher mengenang sosok mendiang Vidi Aldiano.

Dia menilai bahwa Vidi Aldiano merupakan salah satu penyanyi yang sangat baik kepada siapa pun.

"Vidi Aldiano itu sosok yang berhati mulia, baik banget," kata Aldi Taher saat jadi bintang tamu FYP di Trans 7 baru-baru ini.

Mantan suami Dewi Perssik itu kemudian mengungkap salah satu kenangan tidak terlupakan bersama Vidi Aldiano.

Saat bertemu di podcast Deddy Corbuzier, Aldi Taher terharu gara-gara Vidi Aldiano mengaku menyaksikan film yang dibintanginya.

"Aku sampai nonton film Aldi Taher (Bisikan Jenazah) sampai 4 kali," ucap Aldi Taher menirukan omongan Vidi Aldiano.

Selain itu, Aldi Taher juga mengenang obrolan dirinya dan Vidi Aldiano sebagai sesama pejuang kanker.

Menurutnya, Vidi Aldiano selalu memberi semangat dan mendukungnya untuk terus berkarya.

Aktor sekaligus penyanyi, Aldi Taher mengenang sosok mendiang Vidi Aldiano yang baru berpulang.

