Ungkap Kelakuan Eks Karyawan, Amanda Manopo: Dia Taruh Tanah Kuburan di Rumah Saya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo mengungkapkan soal teror mistis yang didapatkannya dari mantan karyawannya.

Selain dugaan penggelapan dana perusahaan, mantan karyawannya itu diduga melakukan hal mistis.

Aktris berusia 26 tahun itu mengatakan, dugaan penggelapan dana perusahaan terdeteksi setelah dirinya memecat eks karyawannya itu akibat adanya tindakan tidak menyenangkan.

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Berdasarkan rekaman CCTV di rumah, Amanda Manopo menyaksikan mantan karyawannya itu menaruh tanah kuburan di kediamannya.

"Jadi tuh, terciumnya itu setelah saya melakukan pemecatan ya. Pemecatan karena ada tindakan yang tidak menyenangkan sebenarnya. Ini agak lucu sih, itu ketahuannya karena dia mendukunin saya dulu," kata Amanda Manopo di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (22/7).

"Dari CCTV rumah ada bukti-buktinya di mana ternyata dia taruh tanah kuburan di rumah saya," sambungnya.

Tidak hanya itu saja, ada beberapa keanehan lain yang diduga dilakukan oleh mantan karyawan Amanda Manopo tersebut.

"Dari minum yang saya minum ternyata itu pun didoa-doain, bahkan kayak apa sih namanya, dupa. Jadi rumah saya didupa-dupain," beber istri Kenny Austin tersebut.