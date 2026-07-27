Ungkap Kepribadian Ririn Dwi Ariyanti, Jonathan Frizzy: Dia Orang Yang...
jpnn.com - Aktor Jonathan Frizzy tampaknya sudah mantap dengan hubungannya bersama Ririn Dwi Ariyani.
Pria 44 tahun itu pun mengungkapkam kepribadian sang kekasih hati.
Di mata Ijonk, sapaannya, Ririn Dwi Ariyanti merupakan sosok perempuan yang positif dan baik hati.
"Ririn tuh pokoknya dia orang yang sangat baik, positive. Aku jadi sekarang sebagaimana aku ada sekarang tuh terbentuk, rata-rata semuanya, semuanya sudah terbentuk gara-gara ya cara menghadapi hidup, cara menghadapi dunia, kasih dan sayang, semuanya begitu," ujar Jonathan Frizzy di kawasan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Minggu (26/7).
Dia mengaku sangat terbantu dengan cara Ririn dalam menyikapi hiruk-pikuk dunia.
Kehadiran Ririn membantunya menjadi pribadi yang lebih santai dan penuh dengan kasih sayang.
"Sikapnya Ririn menghadapi hiruk pikuk dunia terbantu banget ya. Semuanya lebih slow, jadi akhirnya kita, down to earth, penuh kasih dan sayang, penuh kasih, itu saja sih yang aku lihat," ucap Jonathan Frizzy.
Meski belum membeberkan secara detail, tetapi dia mengisyaratkan soal pernikahan dengan Ririn Dwi Ariyanti yang masuk dalam rencana mereka.
Di mata Jonathan Frizzy, Ririn Dwi Ariyanti merupakan sosok perempuan yang positif dan baik hati.
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