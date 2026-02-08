Ungkap Kondisi Fariz RM, Pengacara: Sehat, Hidupnya Tenang

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Fariz RM disebut menemukan ketenangan selama menjalani masa hukuman di penjara.

Hal itu diungkapkan oleh Kuasa Hukum Fariz RM, Deolipa Yumara.

Pasalnya saat Deolipa Yumara menjenguk kliennya pada awal Desember 2025, mereka banyak berbincang.

Menurutnya, Fariz RM tampak lebih sehat dan tenang dibanding sebelumnya.

"Kondisinya sehat, hidupnya tenang, enggak banyak persoalan. Begitu. Jadi, di penjara juga dia merasa lebih tenang," ujar Deolipa Yumara di kawasan Depok, Jawa Barat, Sabtu (7/2).

Sebagai informasi, Faris RM menjalani masa tahanan terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Kemungkinan, pelantun Barcelona itu akan menghirup udara bebas pada dua minggu ke depan setelah selesai menjalani masa tahanan.

"Fariz RM itu bebas kemungkinan tanggal 17, 18, 19, di antara tanggal itulah. Februari. Berarti minggu depan, minggu depannya lagi lah, dua minggu lagi lah begitu," ucap Deolipa.