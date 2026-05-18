Ungkap Kondisi Persib Seusai Diserang Suporter di Parepare, Marc Klok: Pemain Aman
jpnn.com, JAKARTA - Kapten Marc Klok buka suara seusai kericuhan mewarnai kemenangan dramatis Persib Bandung atas PSM Makassar pada pekan ke-33 Super League 2025/2026.
Dia memastikan seluruh pemain Maung Bandung selamat setelah sempat mendapat intimidasi dari oknum suporter yang turun ke lapangan.
Laga yang berlangsung di Stadion BJ Habibie, Minggu (17/5/2026) itu berakhir dramatis dengan kemenangan 2-1 untuk Persib.
Gol Thom Haye pada menit ke-33 sempat dibalas Yuran Fernandes di babak kedua, sebelum Julio Cesar menjadi pahlawan lewat gol telat pada masa injury time.
Namun, pesta kemenangan Persib berubah mencekam seusai peluit panjang dibunyikan.
Sejumlah oknum suporter masuk ke lapangan dan melakukan aksi penyerangan kepada pemain Persib.
Dalam video yang viral di media sosial, legenda Persib, Achmad Jufriyanto bahkan terlihat terkena tendangan saat situasi ricuh pecah di area lapangan.
Meski demikian, Marc Klok menegaskan skuad Persib berada dalam kondisi aman.
Kapten Persib Bandung Marc Klok mengungkapan kondisi tim seusai terjadi kericuhan pascalaga kontra PSM Makassar. Dia menyebut semua pemain dalam kondisi aman.
