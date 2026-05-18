menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Ungkap Kondisi Persib Seusai Diserang Suporter di Parepare, Marc Klok: Pemain Aman

Ungkap Kondisi Persib Seusai Diserang Suporter di Parepare, Marc Klok: Pemain Aman

Ungkap Kondisi Persib Seusai Diserang Suporter di Parepare, Marc Klok: Pemain Aman
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gelandang Persib Marc Klok. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kapten Marc Klok buka suara seusai kericuhan mewarnai kemenangan dramatis Persib Bandung atas PSM Makassar pada pekan ke-33 Super League 2025/2026.

Dia memastikan seluruh pemain Maung Bandung selamat setelah sempat mendapat intimidasi dari oknum suporter yang turun ke lapangan.

Laga yang berlangsung di Stadion BJ Habibie, Minggu (17/5/2026) itu berakhir dramatis dengan kemenangan 2-1 untuk Persib.

Baca Juga:

Gol Thom Haye pada menit ke-33 sempat dibalas Yuran Fernandes di babak kedua, sebelum Julio Cesar menjadi pahlawan lewat gol telat pada masa injury time.

Namun, pesta kemenangan Persib berubah mencekam seusai peluit panjang dibunyikan.

Sejumlah oknum suporter masuk ke lapangan dan melakukan aksi penyerangan kepada pemain Persib. 

Baca Juga:

Dalam video yang viral di media sosial, legenda Persib, Achmad Jufriyanto bahkan terlihat terkena tendangan saat situasi ricuh pecah di area lapangan.

Meski demikian, Marc Klok menegaskan skuad Persib berada dalam kondisi aman.

Kapten Persib Bandung Marc Klok mengungkapan kondisi tim seusai terjadi kericuhan pascalaga kontra PSM Makassar. Dia menyebut semua pemain dalam kondisi aman.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI