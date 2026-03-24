Ungkap Menu Wajib Saat Lebaran, Dude Harlino: Ada Rendang, Ayam Balado

jpnn.com - Pesinetron Dude Harlino mengungkapkan hidangan spesial yang selalu disajikan saat Hari Raya Lebaran.

Menu masakan Padang ternyata menjadi andalan yang wajib ada karena pengaruh dari garis keturunannya.

Dude Harlino mengatakan, rendang menjadi salah satu santapan khas tiap Lebaran di keluarganya.

Itu mengingat sang ibunda yang memang berasal dari Sumatera Barat, sehingga cita rasa masakan Minang sudah menjadi bagian dari lidahnya sejak kecil.

"Kalau menu ini, biasanya dari tahun ke tahun ketupat ada, rendang, terus sayur apa gule nangka begitu ya atau nanti ada kerupuk, kemudian ada sambel biasanya," ujar Dude Harlino di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, baru baru ini.

"Karena mama saya dari Sumatera Barat ya jadi biasanya makanan-makanan Padang itu sudah ada sih biasanya," sambungnya.

Suami Alyssa Subando itu menyebut, rendang dan ayam balado menjadi menu yang biasanya selalu ada saat momen Lebaran.

Menurutnya, masakan-masakan itu adalah menu standar yang tak pernah berubah dari tahun ke tahun.