Ungkap Pelanggaran Pasar Modal, OJK Tekankan Transparansi demi Kepercayaan Investor

jpnn.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi tegas kepada sejumlah perusahaan, lembaga sekuritas, hingga individu terkait pelanggaran perdagangan saham, penawaran umum, dan kegiatan penasihat investasi.

Melalui keterangan tertulisnya, OJK menekankan komitmen penguatan penegakan hukum di sektor pasar modal secara konsisten, proporsional, dan sesuai regulasi.

Penindakan ini disebut diambil demi menjaga integritas pasar serta meningkatkan kepatuhan para pelaku pasar modal di Indonesia.

Selain itu, skema ini ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan perdagangan efek yang berjalan secara teratur, wajar, dan efisien.

Sejalan dengan reformasi pasar modal, transparansi penegakan hukum menjadi kunci OJK dalam menunjukkan akuntabilitas serta konsistensi pengawasannya.

"Penegakan hukum dilaksanakan secara berkelanjutan berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan, dengan mempertimbangkan karakteristik pelanggaran, tingkat keseriusan perbuatan, serta ketentuan hukum yang berlaku," begitu tertulis keterangan resmi OJK, yang dikutip Jpnn.com pada Minggu (1/11).

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Upaya pengawasan yang ketat dan terbuka tersebut diharapkan mampu memberikan perlindungan maksimal bagi para investor.

OJK menekankan langkah ini sekaligus ditujukan untuk mendorong perilaku pasar yang berintegritas serta memperkuat kepercayaan masyarakat.