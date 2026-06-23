Ungkap Penyebab Anggaran Gaji Guru Kurang, Prabowo: Negara Bocor Rp 2.500 Triliun Tiap Tahun
jpnn.com, SURABAYA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebocoran penerimaan negara yang diperkirakan mencapai Rp 2.500 triliun setiap tahun.
Hal itu menjadi salah satu penyebab anggaran negara selama ini tidak memadai.
Akibatnya, beragam program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk perbaikan gaji guru dan pegawai negeri jadi sulit dilakukan pemerintah.
Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (23/6).
"Harus mengerti, kenapa gaji guru tidak bisa baik? Kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik? Kenapa anggaran selalu kurang? Karena uangnya enggak ada, diambil terus,” ujar Prabowo.
Dia pun menyebutkan soal praktik under invoicing atau kecurangan pelaporan nilai transaksi yang kerap dilakukan para pengusaha selama bertahun-tahun. Hal tersebut turut menyebabkan kerugian negara secara masif.
“Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi,” kata dia.
Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan menurut perhitungan para ahli, Indonesia mengalami kerugian hingga 150 miliar US Dolar atau Rp 2.500 triliun tiap tahun.
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan kebocoran penerimaan negara yang diperkirakan mencapai Rp 2.500 triliun setiap tahun. Hal itu membuat gaji guru kurang
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