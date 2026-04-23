JPNN.com » Daerah » Ungkap Peredaran Sabu-Sabu 516 Kg, Personel Polda Metro Jaya Diberi Pin Emas

Ungkap Peredaran Sabu-Sabu 516 Kg, Personel Polda Metro Jaya Diberi Pin Emas

Ungkap Peredaran Sabu-Sabu 516 Kg, Personel Polda Metro Jaya Diberi Pin Emas
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri saat menyerahkan langsung penghargaan Pin Emas Kapolri kepada delapan personel Ditresnarkoba Polda Metro Jaya di Lapangan Depan Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Rabu (22/4/2026). ANTARA/HO-Humas Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya memberikan penghargaan berupa Pin Emas Kapolri kepada delapan personel Ditresnarkoba.

Penghargaan itu atas prestasi dalam mengungkap kejahatan lintas batas negara, khususnya jaringan internasional narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih seberat 516 kilogram (kg).

“Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja luar biasa anggota dalam mengungkap jaringan narkotika internasional dengan barang bukti sabu seberat 516 kilogram," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri saat menyerahkan langsung penghargaan itu di Lapangan Depan Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, Rabu.

Asep mengucapkan selamat atas keberhasilan yang telah dicapai dan meminta agar prestasi ini dipertahankan bahkan terus ditingkatkan. Ini bukan hanya prestasi individu, tetapi juga hasil kerja keras dan sinergi tim.

Keberhasilan pengungkapan dengan barang bukti besar tersebut memberikan dampak luas bagi masyarakat karena telah menyelamatkan banyak generasi bangsa dari ancaman bahaya narkoba.

Asep juga berharap capaian tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus bekerja secara profesional, berintegritas, dan konsisten dalam memberantas peredaran narkotika.

“Pengungkapan ini telah menyelamatkan banyak generasi bangsa dari bahaya narkoba. Saya harap ini menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus bekerja profesional, berintegritas, dan konsisten dalam memberantas peredaran narkotika. Jadilah polisi yang bermanfaat." katanya.

Asep menyebutkan penghargaan diberikan kepada personel yang dinilai berhasil menjalankan tugas secara luar biasa dalam pengungkapan tindak pidana narkotika jaringan internasional dengan barang bukti dalam jumlah besar.

Delapan personel Polda Metro Jaya diberi pin emas ungkap peredaran sabu-sabu 516 kilogram.

