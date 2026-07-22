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Ungkap Tantangan Main di Serial 12 IPA 4, Nayla Purnama Latihan Ngedance

Ungkap Tantangan Main di Serial 12 IPA 4, Nayla Purnama Latihan Ngedance
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Aktris Nayla Purnama di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/7). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nayla Purnama memerankan dua karakter sekaligus dalam serial 12 IPA 4.

Dalam serial tersebut, dia memerankan karakter saudara kembar bernama Hana dan Hanin. Bagi Nayla, itu menjadi tantangan tersendiri.

Dia mengaku cukup sulit memerankan dua karakter sekaligus. Terlebih kepribadian Hana dan Hanin cukup berbeda.

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"Sebenarnya lumayan cukup kesulitan karena aku merasa kayak Nayla tuh lebih banyak Hanin-nya. Jadi, pada saat aku menjadi Hana, kadang tuh suka kelepasan," ujar Nayla Purnama di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (20/7).

Dia pun mengakui kerap kali ditegur oleh sang sutradara, Dina Jasanti ketika karakternya tertukar saat menjalani syuting.

Selain soal memerankan dua karakter sekaligua, Nayla juga mengungkapkan tantangan lainnya membintangi serial terbarunya tersebut.

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Dia juga harus belajar menari, padahal menurutnya, dirinya tak ada kemampuan dasar dance.

Perempuan 19 tahun itu mengaku menghabiskan waktu selama sebulan untuk belajar menari.

Aktris Nayla Purnama mengungkapkan tantangannya membintangi serial terbaru, 12 IPA 4.

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