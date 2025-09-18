Ungkap Tantangan Menko Polkam, Sukamta Singgung Penurunan Skor Indeks Demokrasi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI Sukamta berharap Menko Pulkam Djamari Chaniago bisa menjawab tantangan keamanan ke depan.

"Saya berharap beliau sebagai Menko Polkam dapat menjawab tantangan-tantangan ke depan yang tidak mudah dan di masa dunia yang berbahaya," kata Sukamta melalui layanan pesan, Kamis (18/9).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI itu mengungkapkan tantangan Indonesia ke depan berasal dari internal dan eksternal.

Tantangan internal misalnya kualitas demokrasi yang menurun berdasarkan skor indeks setiap tahun.

Menurut Sukamta, skor indeks demokrasi Indonesia pada 2024 yaitu 6,44. Angka itu turun dibandingkan catatan 2023 sebesar 6,5.

Namun, angka 6,44 masih lebih rendah dibandingkan catatan pada 2022 ketika indeks demokrasi 6,7 dari skala 10.

"Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara flawed democracy (demokrasi yang cacat). Indeks ini terdiri dari aspek kebebasan sipil, kesetaraan, dan aspek lembaga demokrasi," ujar Sukamta.

Selain indeks demokrasi yang menurun, tantangan dari internal lain ialah bergejolaknya situasi dalam negeri