Ungkapan Emosional Nick Kuipers saat Pulang ke Bandung, Rumahnya Selama Lima Tahun

jpnn.com - Bek Dewa United Nick Kuipers akhirnya kembali menginjakkan kakinya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung

Arena olahraga berkapasitas 38 ribu penonton itu pernah jadi 'rumah' bagi Kuipers saat membela Persib Bandung musim 2019 sampai 2024.

Reuni Hangat dengan Bobotoh dan Pemain Persib

Pada pertandingan tandang Dewa United melawan Persib, Jumat (21/11/2025) malam, Kuipers bertemu lagi dengan 'kekasih' lamanya, yakni Bobotoh -suporter Persib- yang selalu memberinya dukungan selama ini.

Meski datang sebagai lawan, Kuipers tetap menunjukkan sikap hormat kepada mantan rekan-rekannya.

Dalam sesi pemanasan menjelang pertandingan kemarin, Kuipers bahkan menghampiri kubu Persib dan menyapa beberapa pemain, seperti Beckham Putra, Marc Klok, Robi Darwis, dan official tim.

Kuipers kemudian mengungkapkan perasaannya setelah 'pulang' sejenak ke Kota Kembang.

"Luar biasa bisa kembali, bertemu suporter lagi dan perasaan yang bagus bermain lagi di sini," kata Kuipers, dikutip Minggu (23/11/2025).

Kuipers Kenang Lima Tahun Bersama Persib

Kuipers bahkan tak sungkan menyampaikan Bobotoh dan Persib Bandung adalah keluarga baginya.