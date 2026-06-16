Ungkapan Luke Vickery dan Mitchell Baker Seusai Naturalisasi Disetujui
jpnn.com, JAKARTA - Mimpi besar Luke Vickery dan Mitchell Baker untuk mengenakan seragam Timnas Indonesia kini berada di depan mata.
Komisi X DPR RI menyetujui rekomendasi naturalisasi mereka. Dua talenta diaspora tersebut langsung mengungkapkan rasa bangga dan antusiasme yang meluap.
Langkah Luke Vickery dan Mitchell Baker menuju Timnas Indonesia makin tak terbendung.
Persetujuan naturalisasi dari Komisi X DPR RI dalam rapat kerja bersama Kemenpora dan PSSI, Senin (15/6/2026), membuat keduanya hanya tinggal selangkah lagi berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).
Kabar tersebut disambut penuh emosional oleh Luke Vickery.
Winger Macarthur FC itu mengaku impian yang selama ini ia simpan kini semakin dekat menjadi kenyataan.
"Ini tentu menjadi mimpi saya. Rasanya seperti sebuah perjalanan yang akhirnya lengkap bagi keluarga saya karena nenek saya lahir di Indonesia," kata Vickery.
Pemain berusia 20 tahun itu menegaskan kesempatan membela Indonesia bukan sekadar soal sepak bola, tetapi juga kebanggaan keluarga dan identitas yang diwariskan dari generasi sebelumnya.
Luke Vickery dan Mitchell Baker selangkah lagi menjadi WNI seusai naturalisasinya disetujui oleh DPR.
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