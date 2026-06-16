menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Ungkapan Luke Vickery dan Mitchell Baker Seusai Naturalisasi Disetujui

Ungkapan Luke Vickery dan Mitchell Baker Seusai Naturalisasi Disetujui

Ungkapan Luke Vickery dan Mitchell Baker Seusai Naturalisasi Disetujui
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Luke Vickery. Foto: Instagram/luke.vickery_

jpnn.com, JAKARTA - Mimpi besar Luke Vickery dan Mitchell Baker untuk mengenakan seragam Timnas Indonesia kini berada di depan mata.

Komisi X DPR RI menyetujui rekomendasi naturalisasi mereka. Dua talenta diaspora tersebut langsung mengungkapkan rasa bangga dan antusiasme yang meluap.

Langkah Luke Vickery dan Mitchell Baker menuju Timnas Indonesia makin tak terbendung.

Baca Juga:

Persetujuan naturalisasi dari Komisi X DPR RI dalam rapat kerja bersama Kemenpora dan PSSI, Senin (15/6/2026), membuat keduanya hanya tinggal selangkah lagi berstatus Warga Negara Indonesia (WNI).

Kabar tersebut disambut penuh emosional oleh Luke Vickery.

Winger Macarthur FC itu mengaku impian yang selama ini ia simpan kini semakin dekat menjadi kenyataan.

Baca Juga:

"Ini tentu menjadi mimpi saya. Rasanya seperti sebuah perjalanan yang akhirnya lengkap bagi keluarga saya karena nenek saya lahir di Indonesia," kata Vickery.

Pemain berusia 20 tahun itu menegaskan kesempatan membela Indonesia bukan sekadar soal sepak bola, tetapi juga kebanggaan keluarga dan identitas yang diwariskan dari generasi sebelumnya.

Luke Vickery dan Mitchell Baker selangkah lagi menjadi WNI seusai naturalisasinya disetujui oleh DPR.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI