Ungkit Prioritas Kesehatan, DPR Sarankan Pemda Terdampak Karhutla Bikin Opsi PJJ

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyebut parlemen sudah menyarankan pemerintah daerah terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) bisa memakai opsi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta didik.

Hal demikian seperti disampaikan Lalu demi menjawab pertanyaan awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).

"Kami sudah menyarankan ke Pemprov Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat yang terdampak karhutla ini, agar pertama pendidikan tidak terhenti, apakah nanti mekanismenya melalui PJJ atau seperti apa, ya, tentu sudah kami sampaikan," ujar Lalu, Rabu.

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Legislator fraksi PKB itu menuturkan keselamatan dan kesehatan para peserta didik serta tenaga pengajar harus menjadi fokus utama dalam kasus karhutla.

"Kesehatan menjadi faktor yang sangat penting sekali," ujarnya.

Menurut dia, wajar DPR menyarankan PJJ untuk proses belajar di daerah terdampak karhutla agar kesehatan peserta didik dan guru tetap terjaga.

"Ya, di samping juga harus tetap memperhatikan dan menjamin proses belajar mengajar tidak terhenti oleh karena karhutla tersebut," ujar Lalu.

Dia di sisi lain menyebutkan DPR terus mendorong pemerintah berupaya maksimal agar bencana karhutla dapat segera ditangani, sehingga aktivitas persekolahan dapat kembali normal.