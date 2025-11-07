Ungu Bangkitkan Lagi Laguku

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Ungu membangkitkan lagi salah satu karya yang pernah menjadi hit yakni berjudul Laguku.

Kini, Laguku dirilis ulang oleh Ungu melalui kolaborasi istimewa bersama penyanyi muda berbakat Prinsa Mandagie.

Lagu tersebut diluncurkan oleh grup beranggotakan Pasha, Onci, Enda, Makki, dan Rowman itu di bawah naungan Trinity Optima Production, lengkap dengan video musik.

Laguku versi terbaru ini merupakan hasil aransemen ulang dari lagu legendaris karya Enda Ungu yang diharapkan dapat menghadirkan kembali romantisme khas ke para pendengar lintas generasi.

Dengan sentuhan vokal lembut namun bertenaga dari Prinsa Mandagie, lagu itu berhasil menyatukan nuansa nostalgia dan sesuatu yang baru dalam sebuah harmoni yang memikat.

Mengusung tema cinta dan kerinduan yang disampaikan lewat medium musik, Laguku menggambarkan perasaan yang sulit diungkapkan secara langsung.

Baca Juga: Pasha Ungu Sebut Penyaluran Royalti LMKN Sudah Sesuai Aturan

“Banyak fan yang minta lagu ini dihadirkan lagi dan kami merasa Prinsa adalah pilihan yang paling pas. Prinsa punya karakter vokal yang kuat, ekspresif dan bisa membawa emosi lagu ini ke level yang berbeda," kata kata Enda Ungu, gitaris Ungu.

Sementara itu, Prinsa Mandagie mengaku merasa terhormat bisa berduet dengan ban sebesar Ungu.