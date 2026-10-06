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Ungu Siapkan 30 Lagu untuk Konser 30 Tahun

Ungu Siapkan 30 Lagu untuk Konser 30 Tahun
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Grup musik, Ungu saat konferensi pers konser di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (6/10). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Ungu tengah mempersiapkan konser bertajuk 'Ungu: Waktu yang Dinanti - The Final Chapter' yang akan digelar pada 30 Oktober 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Konser tersebut menjadi momen spesial bagi Pasha, Enda, Makki, Oncy, dan Rowman karena sekaligus menandai tiga dekade perjalanan Ungu di industri musik.

Menariknya, para personel mengaku harus menggelar lebih dari 12 kali pertemuan untuk menentukan lagu yang akan dibawakan.

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Pasha Ungu mengungkapkan, proses pemilihan materi konser bukan perkara mudah. Pasalnya, Ungu memiliki sekitar 15 album dengan banyak lagu yang memiliki kenangan tersendiri bagi para penggemarnya.

“Kami harus rapat lebih dari 12 kali untuk menentukan lagu-lagu itu. Sejujurnya kami sudah kurang lebih memiliki diskografi itu 15 album,” kata Pasha Ungu saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).

Menurutnya, setiap album memiliki lagu yang lekat dengan perjalanan Ungu dan para Cliquers.

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Jika mengambil tiga lagu dari masing-masing album, setidaknya ada 45 lagu yang harus dipertimbangkan untuk masuk ke dalam daftar penampilan.

Sementara itu, konser tiga dekade tersebut hanya bakal menyuguhkan sekitar 30 lagu. Kondisi itu membuat personel Ungu harus berdiskusi panjang agar materi yang dipilih dapat mewakili perjalanan mereka selama 30 tahun.

Grup musik Ungu tengah mempersiapkan konser bertajuk 'Ungu: Waktu yang Dinanti - The Final Chapter' yang akan digelar pada 30 Oktober 2026 di Tennis Indoor Sena

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