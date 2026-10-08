Ungu Ungkap Tantangan Siapkan Konser Waktu Yang Dinanti

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Ungu tengah mempersiapkan konser bertajuk 'Ungu: Waktu yang Dinanti - The Final Chapter' untuk merayakan 30 tahun perjalanan di industri musik.

Konser yang akan digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, pada 30 Oktober 2026 itu menjadi momen penting bagi Ungu karena menjadi konser solo perdana di Indonesia.

Gitaris Ungu, Enda, mengungkapkan salah satu tantangan dalam mempersiapkan pertunjukan tersebut adalah menentukan konsep. Sebab, Ungu sebelumnya sudah beberapa kali menggelar konser di negara tetangga dengan berbagai konsep.

“Kesulitan kami juga berpikir bahwa segala macam konsep sudah pernah kami lakukan. Kami di Singapura lebih dari empat kali mungkin, di Malaysia juga seperti itu. Ini benar-benar menguras energi untuk berpikir berlima gitu,” kata Enda Ungu saat konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).

Demi mendapatkan konsep yang sesuai, para personel Ungu turut melibatkan manajemen, kru, serta tim kreatif untuk memberikan masukan mengenai pertunjukan yang akan dibawakan.

“Jadi kami benar-benar mikirin, kami juga melibatkan orang lain di sini. Ada manajer, ada kru-kru kami juga bisa memberikan usulan,” ujar Enda Ungu.

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Selain konsep pertunjukan, pemilihan lagu juga menjadi tantangan tersendiri bagi Ungu untuk konser nanti.

Vokalis Pasha mengatakan Ungu harus menggelar lebih dari 12 kali pertemuan untuk menentukan sekitar 30 lagu yang akan dibawakan.