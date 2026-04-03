Unhan Jalin Sinergi dengan SSTI, Kolaborasi Membangun Ekosistem Industri

jpnn.com, BEKASI - Program Studi Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) menjalin sinergitas dengan SS Teknika Indonesia (SSTI).

SSTI merupakan perusahaan yang fokus pada pengembangan teknologi otomotif, termasuk elektrifikasi kendaraan, karoseri kendaraan berat, serta kendaraan untuk sektor transportasi, logistik, energi, dan pertahanan.

Dosen Tetap Unhan Kolonel Caj (K) Purn Herlina Tarigan mengatakan pihaknya melaksanakan study visit dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ke sejumlah lokasi.

Salah satu titik yang dikunjungi yaitu SSTI yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat.

“Program ini memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa sekaligus menekankan pentingnya kontribusi setiap komponen masyarakat dalam mendukung ketahanan nasional,” ungkap Herlina, Kamis (2/4).

Herlina menjelaskan, kegiatan mahasiswa meliputi kunjungan industri, diskusi, serta pengabdian masyarakat.

Dia berharap agar kegiatan ini dapat memperkuat sinergi antara dunia akademik, industri dan masyarakat.

“Serta mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berkarakter, dan memiliki semangat bela negara dalam menghadapi dinamika global,” jelasnya.