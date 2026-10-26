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Unhan RI dan PPI Oxford Bahas Strategi Pertahanan Indonesia Hadapi Ancaman Global

Unhan RI dan PPI Oxford Bahas Strategi Pertahanan Indonesia Hadapi Ancaman Global
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Universitas Pertahanan RI dan PPI Oxford menggelar forum akademik internasional untuk membahas strategi memperkuat sistem pertahanan nasional, Minggu (25/10). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan PPI Oxford menggelar forum akademik internasional untuk membahas strategi memperkuat sistem pertahanan nasional di tengah ancaman geopolitik, geoekonomi, dan nonmiliter.

Kegiatan bertajuk International Doctoral Talk Series (IDTS) tersebut berlangsung secara hybrid pada Minggu (25/10).

Forum ini mengangkat tema “Arsitektur Sistem Pertahanan Negara Terintegrasi dalam Menghadapi Tekanan Geopolitik, Geoekonomi, dan Ancaman Nonmiliter”.

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Ada tiga isu utama yang menjadi pembahasan, yakni inovasi dan transfer teknologi pertahanan, keamanan iklim, serta ketahanan kesehatan dan kesiapsiagaan medis militer.

Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum Unhan RI Marsma TNI Samsul Bahari mengatakan IDTS menjadi kegiatan perdana dengan format tersebut di lingkungan Unhan RI.

"Semoga forum ini dapat berkembang menjadi wadah diskusi akademik berkelanjutan sekaligus memperluas jejaring internasional kampus pertahanan tersebut," kata Samsul dikutip JPNN.com, Senin (26/10).

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Ketua Pelaksana IDTS, Satya Hangga Yudha Widya Putra, menilai kolaborasi dengan PPI Oxford berpotensi membuka jalan bagi kerja sama akademik yang lebih luas.

Dia berharap kegiatan ini tidak berhenti pada satu forum diskusi, tetapi menjadi awal dari hubungan baik antara Unhan RI dan Oxford.

Universitas Pertahanan (Unhan) RI dan PPI Oxford menggelar forum akademik internasional untuk membahas strategi memperkuat sistem pertahanan nasional.

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